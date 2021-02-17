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Финансовый рынок: Рынок легковых автомобилей в Европе упал до рекордных показателей
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Финансовый рынок: Рынок легковых автомобилей в Европе упал до рекордных показателей

Количество регистраций новых автомобилей снизилось на 24%
​Рынок легковых автомобилей в Европе по итогам января 2021 года продемонстрировал рекордный спад показателей продаж.

Так, к примеру, количество регистраций новых автомобилей снизилось на 24%, что является самым низким показателем за январь и всю историю наблюдений. Аналитики предполагают, что главной причиной этого могут стать ограничения, которые связаны с пандемией коронавируса. 

Они продолжали оказывать довольно сильное давление на объемы продаж в Европейском Союзе. Помимо этого, на многих рынках было на один рабочий день меньше, чем в январе минувшего года.

Практически все 27 рынков региона понесли существенные убытки. Больше всего пострадали такие страны как Испания, Германия, Франция и Швеция. Что касательно европейских производителей, то лидером по продажам является VW Group, которая смогла продать почти 187 тысяч своих автомобилей. В то же время, спад показателей компании составил почти 27% по сравнению с январем прошлого года.

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среда 17.02.2021 | 21:26
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