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Финансовый рынок: Ford намерен производить только электрокары к 2030 году
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Финансовый рынок: Ford намерен производить только электрокары к 2030 году

Вторая модель электрокара должна появиться в модельном ряду Ford в 2024 году
​Автоконцерн Ford cообщил о своей дальнейшей стратегии развития на европейском рынке автомобилей. Согласно данной концепции, к 2030 году из местного модельного ряда компании планируется исключить все автомобили, имеющие двигатель внутреннего сгорания. На смену данным автомобилям придут электрокары.

Планируется, что первый серийный электромобиль сойдет с конвеера в немецком городе Кельне в 2023 году.  Данная новинка будет выпускаться параллельно с хетчбеком Ford Fiesta, до тех пор, пока не перейдет на производство исключительно батарейных моделей. На переоснащение предприятия компания планирует потратить около миллиарда долларов США.

Вторая модель электрокара должна появиться в модельном ряду Ford в 2024 году. К 2025 году Ford вложит в радикальное изменения своего модельного ряда в Европе около 22 млрд долларов США.

Основой для всех электрокаров будет платформа MEB, которая была заимствована у Volkswagen. Это позволит двум брендам сэкономить на разработках и производстве.

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среда 17.02.2021 | 19:36
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