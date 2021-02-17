Финансовый рынок: Ford намерен производить только электрокары к 2030 году

Планируется, что первый серийный электромобиль сойдет с конвеера в немецком городе Кельне в 2023 году. Данная новинка будет выпускаться параллельно с хетчбеком Ford Fiesta, до тех пор, пока не перейдет на производство исключительно батарейных моделей. На переоснащение предприятия компания планирует потратить около миллиарда долларов США.

Вторая модель электрокара должна появиться в модельном ряду Ford в 2024 году. К 2025 году Ford вложит в радикальное изменения своего модельного ряда в Европе около 22 млрд долларов США.

Основой для всех электрокаров будет платформа MEB, которая была заимствована у Volkswagen. Это позволит двум брендам сэкономить на разработках и производстве.

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