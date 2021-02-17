Финансовый рынок: Европа реализует наибольшее количество водородных проектов

Евросоюз намерен сделать водород главным элементом своей цели, которая заключается в сокращении выбросов парниковых газов к 2050 году. В ближайшие десять лет планируется осуществить запуск электролизеров, суммарная мощность которых составляет 40 ГВт.

Евросоюз делает ставку на быстрое расширение масштабов строительства новой инфраструктуры для интеграции ее в промышленную сферу. При этом отмечается, что если все запланированные проекты будут успешно реализованы, то инвестиции в данную отрасль будут превышать $300 млрд долларов США. На европейский регион будет приходиться около 45% от данной суммы.

Аналитики отмечают, что существуют довольно сложные задачи по увеличению производства водорода, созданию соответствующей инфраструктуры для его транспортировки и хранения, а также необходимо существенное расширение мощностей возобновляемой энергии для производства топлива.

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