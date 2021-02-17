Финансовый рынок: Власти Украины приняла налог на Google

Планируется ввести его для лиц, которые осуществляют деятельность в сфере электронной коммерции. Ранее сообщалось о том, что глава украинского финансового комитета Д. Гетьманцев заявлял, что крупные IT-компании не платят НДС. Из-за этого бюджет страны недополучает около 3 млрд гривен.

Законом предлагается изменить Налоговый кодекс. Из него будет убрана норма, согласно которой резиденты в случае невыплаты нерезидентам дохода за производство и распространение рекламы. Документ освобождает от НДС поставки электронных услуг путем предоставления доступа у электронным образовательным ресурсам в рамках оказания образовательных услуг.

Данный проект включает в себя нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС для поставщиков услуг, не являющихся резидентами. Процедура регистрации может осуществляться удаленно по упрощенной форме на специально созданном веб-портале.

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