Финансовый рынок: ​Компания Ford намерена к 2030 в Европе выпускать только электромобили

Американский автопроизводитель заявил, что направит $22 млрд в электрификацию всех своих предприятий до 2025 года, что в 2 раза превышает предыдущие инвестиционные планы Ford в области электромобилестроения.

В среду Ford сообщил, что к лету 2026 года 100% легковых авто компании в европейских странах будут полностью электрическими или гибридными с нулевым уровнем выбросов, а к 2030 году — полностью электрическими.

Что касается коммерческих авто, то к 2024 году весь их ассортимент будет электрическим или гибридным с нулевым уровнем выбросов, а к 2030 году — 67% авто будут на 100% электрическими.

Инвестиции превратят существующие сборочные производства в Кельнский центр электрификации Ford для производства электромобилей, первое подобное предприятие Ford в Европе.

Компания подтвердила, что ее первый на 100% пассажирский электромобиль европейской сборки будет производиться на предприятии с 2023 года.

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