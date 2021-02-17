Финансовый рынок: Власти штата Нью-Йорк направили иск в суд против Amazon

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила жалобу в Верховный суд штата, утверждая, что компания по электронной коммерции предприняла быстрые ответные меры, чтобы заставить рабочих замолчать, когда они начали возражать против неадекватной практики Amazon.

Дело касается двух объектов Amazon в Нью-Йорке — центра выполнения заказов JFK8 на Статен-Айленде и станции доставки в Квинсе.

В иске, Джеймс утверждала, "Amazon неоднократно нарушала законодательство и упорно не хочет выполнить свои обязательства для защиты своих работников от распространения вируса в подразделениях в Нью-Йорке."

Согласно заявлению, компания не провела надлежащие процедуры санитарной обработки и надлежащее отслеживание контактов в известных случаях Covid-19, которые угрожали серьезным заболеванием и причинением вреда тысячам рабочих на этих объектах.

Джеймс сообщила, что огромные прибыли и экспоненциальный рост Amazon были достигнуты за счет жизней, здоровья и безопасности ее непосредственных сотрудников.

В прошлом году генеральная прокуратура начала расследование рабочих протоколов компании после того, как она уволила сотрудника Кристиана Смоллса за то, что он якобы руководил забастовкой сотрудников в знак протеста против условий безопасности.

В иске генеральный прокурор пытается заставить Amazon внедрить усиленную политику безопасности, связанную с Covid-19, а также восстановить работу Смолла и компенсировать ему задолженность и возмещение ущерба.

Отвечая на подачу заявления, пресс-секретарь Amazon Келли Нантел заявила, что компания глубоко заботится о здоровье и безопасности своих сотрудников, и что в документации генерального прокурора нет точной картины реакции компании на пандемию.

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