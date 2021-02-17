Финансовый рынок: Amazon приобрела компанию Selz

Согласно сообщению в блоге компании, опубликованному генеральным директором и основателем Selz Мартином Рушем 15 января, Selz согласился на приобретение технологическим гигантом.

Selz, платформа электронной коммерции, предназначенная для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса, позволяет владельцам магазинов создавать веб-сайты для создания интернет-магазинов, продажи товаров и рекламы на Alphabet Inc. Google, Facebook и Instagram.

Сделка укрепляет конкуренцию Amazon к таким компаниям как Shopify Inc. и BigCommerce Holdings Inc. в секторе электронной коммерции.

С момента закрытия своего интернет-магазина Amazon в 2015 году генеральный директор Amazon Джефф Безос искал сервис, на котором размещалась бы платформа, обслуживающая малый бизнес.

Продавцы вынуждены продавать через торговую площадку Amazon напрямую, в то время как продавцы на Shopify — инструмент электронной коммерции, а не веб-сайт электронной коммерции — самостоятельно управляют своими интернет-магазинами.

Это дает Shopify два очевидных преимущества. Во-первых, пандемия вызвала социальный сдвиг "покупайте местные". Клиенты Shopify не обязательно знают, что делают покупки через платформу компании, и считают, что они покупают товары напрямую в магазине.

Во-вторых, переход от обычных магазинов к онлайн-покупкам помог ценам на акции Shopify подняться почти на 200% с мартовских минимумов.

Это разожгло аппетит Безоса к клиентам Shopify, и он долго искал путь переманить торговцев.

Хотя подробности приобретения еще не раскрыты, Руш в своем блоге стремился успокоить торговцев, уже пользующихся услугами Selz.

"В настоящее время для наших клиентов ничего не меняется, и мы свяжемся с ними по мере поступления дальнейших обновлений", — написал он.

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