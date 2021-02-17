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Финансовый рынок: Nestle продает свой бизнес в Северной Америке
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Финансовый рынок: Nestle продает свой бизнес в Северной Америке

В продажу входят бренды Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain и Zephyrhills, Arrowhead и Pure Life and Splash
​Швейцарский гигант продуктов питания и напитков Nestle SA объявил о своем решении продать Nestlé Waters North America компании One Rock Capital Partners LLC в партнерстве с Metropoulos & Co. за 4,3 миллиарда долларов.

В число продаваемых компаний входят региональные бренды родниковой и очищенной воды, а также служба доставки в Соединенных Штатах и Канаде.

В продажу входят бренды Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain и Zephyrhills, Arrowhead и Pure Life and Splash.

Однако, международные премиальные бренды Nestle, включая Perrier, S.Pellegrino и Acqua Panna, не участвуют в сделке.

В своем заявлении One Rock Capital заявила, что рассчитывает закрыть сделку весной, когда Дин Метропулос, основатель Metropoulos, станет председателем и временным генеральным директором приобретенной компании.

В прошлом году Nestle объявила о своем решении изучить стратегические варианты, включая потенциальную продажу, для большей части бизнеса Nestlé Waters North America, за исключением международных брендов.

Генеральный директор Nestlé заявил: "Мы продолжаем трансформировать наш мировой бизнес по водоснабжению, чтобы обеспечить его долгосрочное прибыльное развитие. Эта сделка даст нам возможность сильнее сфокусировать внимание на международных брендах и качественных продуктах для здоровья".

В компании Nestlé Waters North America из Стэмфорда, штат Коннектикут, работает около 7000 сотрудников в США и более 230 сотрудников в Канаде.

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среда 17.02.2021 | 09:57
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