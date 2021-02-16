Финансовый рынок: Компания Ozon учредила собственную финансовую структуру

Уставный капитал организации составляет один миллион рублей. Компания Ozon продолжает заниматься развитием финансовых сервисов, включая Ozon. Invest. Данный сервис предлагает возможность кредитования продавцам маркетплейса, отмечают в компании.

За первые девять месяцев текущего минувшего года прибыль Ozon составил 121,6 млрд рублей учитывая НДС. Данный показатель на 142% больше, чем за тот же период 2019 года. Количество заказов выросло на 130% (около 44,3 млн).

Ранее говорилось о том, что глава и основатель крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Т. Бакальчук приобрела банк. Она стала единоличным собственником «Банк Стандарт-кредит».

Капитал данной кредитной организации составляет 302,09 млн рублей, а чистый убыток – 21,79 млн рублей. По итогам прошлого года банк «Стандарт-кредит» занял 348 место в рейтинге Интерфакс-100 по размеру активов. Сумма составляет 706,86 млн рублей.

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