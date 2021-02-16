Финансовый рынок: Компания Reebok была выставлена на продажу

Компания завершила оценку стратегической альтернативы Reebok и решила начать процесс, который направлен на продажу Reebok. В дальнейшей перспективе компания намерена сконцентрировать свои усилия на дальнейшей укреплении лидирующих позиций Adidas на мировом рынке спортивных товаров. В компании уверены что это необходимо для того чтобы обеспечить успешное будущее бренда.

В компании отмечают, что начиная с первого квартала текущего года Reebok будет обозначаться как актив, который предназначенный для продажи. Стоит отметить, что о вероятности продажи Reebok стало известно в октябре минувшего года.

В данной сделке заинтересована VF Corp, которая в настоящее время владеет брендами Timberland и North Face, а также китайская компания Anta International Group Holdings. Adidas приобрела американскую компания Reebok в 2005 году, а сумма сделки составила $3,8 млрд.

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