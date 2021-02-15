Финансовый завод: Tesla хочет построить завод в Индии

В настоящее время обсуждается строительство сборочного завода в одном из индийских штатов. Переговоры длятся уже несколько месяцев. Tesla планирует создать собственное предприятие для исследований и новых разработок и уже зарегистрировала индийское подразделение.

Первый завод Tesla был построен в Китае. В настоящее время уровень продаж электрокаров в КНР составляет около 5% от общего количества проданных авто. В Индии же данный показатель не превышает одного процента. Многие аналитики полагают, что Маску не удастся продать много машин в странах, у которых экономика является развивающейся.

Несмотря на большой потенциал Индии, отсутствие какой-либо инфраструктуры для зарядки автомобилей является еще одним препятствием для того, чтобы ввести электрокары в автомобильную жизнь страны. В то же время, в Китае находится около 60% всех общественных станций зарядки.

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