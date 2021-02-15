Финансовый рынок: BorgWarner купит Akasol AG

Поставщик экологически чистых и эффективных технологических решений для электромобилей заявил, что его дочерняя компания, находящаяся в полной собственности, сделает предложение о добровольном публичном поглощении по цене 120 евро за акцию наличными для всех находящихся в обращении акций Akasol.

Общая стоимость предложения составляет около 754 миллионов евро. Предложение представляет собой премию в размере около 23 процентов к трехмесячной цене акций Akasol.

BorgWarner уже заручился обязательствами в отношении всех находящихся в обращении акций AKASOL посредством безотзывных обязательств, в том числе от компании, контролируемой Schulz.

Ожидается, что предложение будет завершено в конце второго квартала 2021 года.

BorgWarner заявил, что это приобретение усилит его бизнес по производству аккумуляторных батарей для грузовых автомобилей и внедорожников, поскольку он реализует стратегию электрификации.

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