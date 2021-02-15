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Финансовый рынок: Nissan отказался строить электромобили совместно с Apple
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Финансовый рынок: Nissan отказался строить электромобили совместно с Apple

Стороны не смогли договориться касательно брендинга потенциальной совместной продукции
​Еще один производитель автомобилей отказался строить электромобили совместно с Apple. Ранее компания обращалась к японскому производителю автомобилей Nissan, однако переговоры были прерваны на ранней стадии.

Стороны не смогли договориться касательно брендинга потенциальной совместной продукции. Apple предложила выпускать автомобили под собственным брендом. В то же время глава Nissan заявил, что компания не намерена менять свое видение производства автомобилей.

Ранее сообщалось, что Apple намерена вложить в совместный проект с Kia около 3,6 млрд долларов. Совместное предприятие должно получить операционную мощность по производству 100 тысяч электромобилей к 2024 году с возможностями расширения мощностей до 400 автомобилей в год.

Позже компании Hyundai и Kia опровергли такого рода планы. В компании уточнили, что они получали запросы от нескольких компаний касательно сотрудничества в сфере разработки автономных электромобилей. В настоящее время пока что ничего не решено, поскольку обсуждение пока что находится на ранней стадии. 

Читайте также: Финансовый рынок: Kia и Hyundai опровергли слухи о строительстве электрокаров вместе с Apple

понедельник 15.02.2021 | 16:27
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