Финансовый рынок: Глава Microsoft намерен инвестировать более 2 млрд долларов в борьбу с изменением климата

Данные средства Гейтс намерен инвестировать в свою стартап-компанию и ряд других проектов. По мнению Гейтса, климатическую катастрофу следует предотвратить при помощи инновационных технологий.

В то же самое время Гейтс призывает увеличить в пять раз размер глобальных государственных инвестиций в научные исследования. Минимальная сумма должна составить до 110 млрд долларов в год. Данные деньги нужно будет направить по всему миру для развития альтернативных источников энергии и ряд других инноваций.

Благотворительный фонд Гейтса занимается финансированием таких направлений как борьба с опасными болезнями. Через данный фонд выделяются огромные суммы на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку бедных слоев населения, которые являются самыми уязвимыми в период пандемии.

Летом минувшего года Б. Гейтс заявил, что изменения климата могут негативно повлиять на жизни многих миллионов людей.

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