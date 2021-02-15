Финансовый рынок: В Rolls-Royce назначен новый директор.

Дейнтит покинет компанию Rolls-Royce 19 марта текущего года, вскоре после публикации отчета о финансовых результатах холдинга за 2020 год, а Какуллис займет свою новую должность 3 мая.

Для стабильной работы компании в переходный период Бен Фидлер, который в настоящее время исполняет обязанности заместителя финансового директора и присоединился к руководящей команде с 1 января, будет назначен временным финансовым директором.

Фидлер, пришедший в Rolls-Royce из Deutsche Bank в 2017 году из Deutsche Bank, продолжит выполнять свои текущие обязанности в качестве вице-президента по эффективности бизнеса в дополнение к своей новой должности.

Новый финансовый директор Какуллис недавно присоединился к PA Consulting. Он начал свою карьеру в Deloitte, и до мая 2019 года был главным руководителем практики аудита Deloitte.

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