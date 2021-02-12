Финансовый рынок: United Airlines и Archer Aviation создадут воздушное такси

Компания сотрудничает с Archer Aviation, занимающейся авиаперевозками, которая производит электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой или eVTOL, чтобы ускорить производство современных ближнемагистральных электрических самолетов.

В самолетах Archer eVTOL вместо традиционных двигателей внутреннего сгорания используются электродвигатели, и они могут использоваться в будущем в качестве "воздушного такси" в городах и пригородах. Нынешний самолет Archer может преодолевать расстояние до 60 миль со скоростью до 150 миль в час, а будущие модели будут спроектированы так, чтобы путешествовать быстрее и дальше.

В соответствии с условиями сделки United предоставит свой опыт управления воздушным пространством, чтобы помочь Archer в разработке ближнемагистральных самолетов с аккумуляторным питанием.

Когда самолет будет запущен в эксплуатацию и будет соответствовать требованиям United, авиакомпания и Mesa Airlines приобретут парк из 200 таких электрических самолетов.

Ожидается, что новый парк самолетов предоставит клиентам быстрый и экономичный способ добраться до аэропортов United, а также совершать перелеты в густонаселенной городской среде в течение следующих пяти лет.

Генеральный директор United Скотт Кирби сказал: "Дизайн, модель производства и инженерный опыт Archer eVTOL обладают явным потенциалом изменить то, как люди перемещаются в крупных мегаполисах по всему миру".

По оценкам United, использование самолета Archer eVTOL может снизить выбросы CO2 на 47% на пассажира во время полета между Голливудом и международным аэропортом Лос-Анджелеса, одним из первых городов, где Archer планирует запустить свой флот.

Archer намерен представить свой полномасштабный самолет eVTOL в 2021 году, начать производство в 2023 году, а полеты для потребителей в 2024 году.

United стремится сократить выбросы парниковых газов на 100% к 2050 году.

Авиакомпания была одним из первых инвесторов Fulcrum BioEnergy и недавно стала партнером 1PointFive, совместного предприятия Oxy Low Carbon Ventures и Rusheen Capital.

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