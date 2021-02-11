Финансовый рынок: Байден прекратил строительство стены на границе с Мексикой

В данном заявлении говорится о том, что новая администрация США не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе. Джо Байден также попросил соответствующие структуры провести проверку на предмет того, куда именно тратились средства в рамках данного проекта.

Также Байден остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. По его словам, такое введение было необоснованным. Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен Дональдом Трампом в феврале 2019 года. Таким образом он перераспределил средства и других проектов. В 2019 году, летом, Верховный суд страны одобрил выделение денег (2,5 млрд долларов) из фондов Пентагона на сооружение стены. Д. Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой еще в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году.

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