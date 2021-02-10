Финансовый рынок: Volkswagen хочет начать производство летающих автомобилей

Как полагает руководство автомобильной группы, вертикальная мобильность является следующим шагом в будущее вместе с технологиями автономного вождения.

Руководство компании полагает, что Volkswagen стремится разработать беспилотный летательный аппарат, который будет полностью лицензирован для участия в рынке будущего.

Сегодня Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком, на который приходится большая часть продаж компании в минувшем году. Многие компании, начиная от стартапов до крупных компаний, уже ведут борьбу за разработку коммерческих летающих автомобилей. В будущем есть вероятность завоевать долю рынка, может вырасти до $1,5 трлн к 2040 году.

Помимо этого, такие концерны как Airbus, Joby, Volocopter также работают над аналогичными технологиями. Ранее многие крупные автодилеры заявили о том, что намерены полностью перейти на производство электрокаров и отказаться от двигателей внутреннего сгорания до 2030 года.

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