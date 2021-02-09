МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Финансовый рынок: Еврокомиссия заключила соглашение на поставку вакцин от коронавируса
logo

Финансовый рынок: Еврокомиссия заключила соглашение на поставку вакцин от коронавируса

Была достигнута договоренность с двумя фармацевтическими компаниям о поставке 200 млн доз вакцины с возможностью дополнительного приобретения еще 100 млн доз
​Еврокомиссия заключила еще одно соглашение на поставку вакцины с немецкой компанией, которая является разработчиком вакцины от коронавируса BioNTech и ее американским партнером, компанией Pfizer. 

Обе компании являются поставщиками вакцины для Евросоюза.

Как заявил представитель Еврокомиссии, была достигнута договоренность с двумя фармацевтическими компаниям о поставке 200 млн доз вакцины с возможностью дополнительного приобретения еще 100 млн доз.

Заказ должен поступить к концу этого года. Переговоры о поставках следующих 100 млн дох по данному соглашению продолжаются.Вакцина от Pfizer стала первым подобным препаратом, который получил разрешение на применение от европейских регулирующих органов. В ноябре прошлого года Еврокомиссия уже заключила контракт на поставку 300 млн доз вакцины.

Эти действия стали ответом на критику со стороны Еврокомиссии из-за нехватки вакцин и медленных темпов вакцинации в ЕС. В ЕС разрешено также использование препарата от компании Moderna и AstraZeneca.

Читайте также: Финансовый рынок: Siemens Energy сократит шестую часть сотрудников

вторник 09.02.2021 | 20:55
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok