МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
Финансовый рынок: В России может возникнуть дефицит иностранных авто
logo

Финансовый рынок: В России может возникнуть дефицит иностранных авто

Бизнесмен отметил, что иностранные производители могут отказаться пополнять свой модельный ряд из-за планируемого повышения утилизационного сбора
​В России может возникнуть дефицит иностранных автомобилей. Данная перспектива была предсказана основателем сети автосалонов Fresh Auto Д. Мигалем.

Бизнесмен отметил, что иностранные производители могут отказаться пополнять свой модельный ряд из-за планируемого повышения утилизационного сбора. Таким образом, отечественный рынок может лишиться как минимум некоторых новых иномарок.Ранее с инициативой повышения утилизационного сбора выступил Минпромторг. Согласно задумке, размер сбора должен вырасти на 25% до 25 тысяч рублей для легковых автомобилей и до 187,5 тысяч для грузовых.

Такая мера может привести к подорожанию иномарок на 70 тысяч рублей. Это будет касаться даже тех моделей, сборка которых локализована в России. Это связано с тем, что сборка таких авто полностью зависит от иностранных комплектующих.

В то же время автопроизводители заявили, что пока что не намерены сокращать модельный ряд, который представлен на территории России. Таким образом, автоконцерны попросту откажутся ввозить новые авто из-за нерентабельности.

Читайте также: Финансовый рынок: Байден хочет перевести автопарк США на электрокары

вторник 09.02.2021 | 20:36
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok