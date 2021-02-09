Финансовый рынок: В России может возникнуть дефицит иностранных авто

Бизнесмен отметил, что иностранные производители могут отказаться пополнять свой модельный ряд из-за планируемого повышения утилизационного сбора. Таким образом, отечественный рынок может лишиться как минимум некоторых новых иномарок.Ранее с инициативой повышения утилизационного сбора выступил Минпромторг. Согласно задумке, размер сбора должен вырасти на 25% до 25 тысяч рублей для легковых автомобилей и до 187,5 тысяч для грузовых.
Такая мера может привести к подорожанию иномарок на 70 тысяч рублей. Это будет касаться даже тех моделей, сборка которых локализована в России. Это связано с тем, что сборка таких авто полностью зависит от иностранных комплектующих.В то же время автопроизводители заявили, что пока что не намерены сокращать модельный ряд, который представлен на территории России. Таким образом, автоконцерны попросту откажутся ввозить новые авто из-за нерентабельности.
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