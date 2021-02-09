Финансовый рынок: В России может возникнуть дефицит иностранных авто

Бизнесмен отметил, что иностранные производители могут отказаться пополнять свой модельный ряд из-за планируемого повышения утилизационного сбора. Таким образом, отечественный рынок может лишиться как минимум некоторых новых иномарок.Ранее с инициативой повышения утилизационного сбора выступил Минпромторг. Согласно задумке, размер сбора должен вырасти на 25% до 25 тысяч рублей для легковых автомобилей и до 187,5 тысяч для грузовых.

Такая мера может привести к подорожанию иномарок на 70 тысяч рублей. Это будет касаться даже тех моделей, сборка которых локализована в России. Это связано с тем, что сборка таких авто полностью зависит от иностранных комплектующих.

В то же время автопроизводители заявили, что пока что не намерены сокращать модельный ряд, который представлен на территории России. Таким образом, автоконцерны попросту откажутся ввозить новые авто из-за нерентабельности.

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