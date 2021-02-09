Финансовый рынок: Twitter планирует ввести дополнительные платные функции для пользователей

Согласно информации агентства Bloomberg, планируется ввести возможность оплаты за сервис Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент, а также эксклюзивный контент. Можно также отменять отправку сообщений. Платные функции включают в себя отсутствие рекламы, а также загрузка видео более высокого качества.

Компания на протяжении нескольких лет рассматривала возможность внедрения платных функций, но теперь эта идея стала приоритетной ввиду пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что ранее Telegram был признан самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Согласно данным аналитической компании Sensor Tower, в январе приложение вышло на первое место по общему количеству скачиваний в AppStore и Google Play. Сам Дуров объяснил такой успех последовательностью и правильностью действий. Он отметил, что регулярно улучшались алгоритмы защиты конфиденциальности пользователей.

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