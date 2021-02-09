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Финансовый рынок: В России не хватает иностранных специалистов
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Финансовый рынок: В России не хватает иностранных специалистов

Ведомства, в которые направляются списки иностранных сотрудников для въезда, могут рассматриваться от двух недель до нескольких месяцев
​Многие российские компании столкнулись с трудностями ввиду задержки оформления документов на въезд иностранных специалистов в страну. Ввиду этого они вынуждены откладывать модернизацию производства и выпуск новой продукции.

Данная проблема возникла перед компаниями, которые используют иностранное оборудование. Ввиду пандемии оформление документов теперь занимает гораздо больше времени.

Ведомства, в которые направляются списки иностранных сотрудников для въезда, могут рассматриваться от двух недель до нескольких месяцев. Ранее сообщалось, что на стройках Москвы недостаток примерно 15-20- тысяч рабочих. Мигранты не могут приехать из-за закрытия границ. По итогам прошлого года Россия заняла четвертое место среди государств с наибольшим количеством мигрантов. Сегодня их количество в стране составляет 12 млн человек. Лидерами по данному показателю были признаны США, Германия и Саудовская Аравия.

Таким образом, пока что ситуация с иностранными рабочими во многих странах остается схожей и вряд ли изменится до окончания карантинных мер.

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вторник 09.02.2021 | 19:26
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