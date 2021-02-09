Финансовый рынок: Регуляторы КНР призвали Tesla улучшить безопасность своих авто

Власти страны провели переговоры с руководителями подразделений Tesla в Пекине и Шанхае после многочисленных жалоб на проблемы с автомобилями. К примеру, часто сообщалось о сбоях при управлении электромобилей, а также возгорание элементов питания. Компании предложили улучшить управление своими автомобилями, а также соблюдать законы КНР и защитить права потребителей.

Руководство компании согласилось устранить ошибки и признала ряд недостатков в своих бизнес-процессах. Китайский рынок чрезвычайно важен для Tesla. В минувшем году компания реализовала 120 тысяч автомобилей. У Tesla есть большой потенциал для роста в Китае, полагают многие аналитики.

В мире существенно выросло количество продаж электрокаров. В годовом выражении рост составил 325,8%. Ранее сообщалось о том, что Mercedes намерен сделать ставку на производство люксовых автомобилей только с электродвигателями и составить конкуренцию Teslа.

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