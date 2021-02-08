МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
Финансовый рынок: Mercedes-Benz планирует перевести люксовые автомобили на батареи
logo

Финансовый рынок: Mercedes-Benz планирует перевести люксовые автомобили на батареи

Такие же планы и у Porsche
​Автокомпания Mercedes-Benz намерена начать производить люксовые электромобили и составит конкуренцию Tesla. Об этом сообщил генеральный директор Daimler  О. Каллениус.

Рассчитывается, что экологичные автомобили будут приносить компании столько же выручки, сколько и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Такая цель, по мнению гендиректора, является вполне выполнимой. Это связано с тем, что стоимость электродвигателей будет такой же, как и от автомобилей с ДВС.

Такие же планы и у Porsche. Компания планирует, что уже к 2025 году электрокары будут составлять не менее 50% продаж компании, а к 2030 году – не менее 80%. Переход на электрокары связан с тем, что стоимость производства батарей для электромобилей упала за последние десять лет. 

Именно батареи являются самой дорогой частью в электрокаре, на долю которой приходится около 50% от общей стоимости всего автомобиля. Ожидается, что к 2023 году компании будут продавать электромобили по таким же ценам, как и обычные автомобили.

Читайте также: Финансовый рынок: Tesla должна отозвать 158000 своих электромобилей

понедельник 08.02.2021 | 20:24
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok