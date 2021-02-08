Финансовый рынок: Mercedes-Benz планирует перевести люксовые автомобили на батареи

Рассчитывается, что экологичные автомобили будут приносить компании столько же выручки, сколько и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Такая цель, по мнению гендиректора, является вполне выполнимой. Это связано с тем, что стоимость электродвигателей будет такой же, как и от автомобилей с ДВС.

Такие же планы и у Porsche. Компания планирует, что уже к 2025 году электрокары будут составлять не менее 50% продаж компании, а к 2030 году – не менее 80%. Переход на электрокары связан с тем, что стоимость производства батарей для электромобилей упала за последние десять лет.

Именно батареи являются самой дорогой частью в электрокаре, на долю которой приходится около 50% от общей стоимости всего автомобиля. Ожидается, что к 2023 году компании будут продавать электромобили по таким же ценам, как и обычные автомобили.

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