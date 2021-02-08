Финансовый рынок: Куба привлекает в госэкономику частный бизнес

Об этом сообщает ряд государственных СМИ.

По словам министра труда и социального обеспечения М. Кабреры, виды деятельности, которые разрешены для частного сектора, будут расширены до 2000 позиций. Частным предпринимательством занимаются примерно 600 тысяч из 11,3 млн жителей.В 2020 году кубинская экономика упала на 11% из-за американских санкций, а также из-за негативного влияния пандемии коронавируса. Жители страны сталкиваются с дефицитом товаров повседневного спроса.

В январе 2021 году на Кубе стартовала масштабная денежная реформа, гласной целью которой является устранение систему с параллельным обращением двух валют, а также привязать кубинский песо к единому курсу.Пандемия коронавируса нанесла ущерб многим мировым экономикам. Куба, в силу изолированности своей экономики, а также из-за многочисленных санкций, оказалась очень уязвимой.

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