Финансовый рынок: Kia и Hyundai опровергли слухи о строительстве электрокаров вместе с Apple

В настоящее время никакие переговоры по этому поводу не ведутся. В результате этого акции Kia упали в цене на Сеульской бирже более чем на 15% в ходе проводимых торгов в понедельник, 8 февраля. Акции Hyundai Motors стали дешевле на 4%.

Обе компании заявили, что они получили запросы от нескольких компаний касательно сотрудничества для совместной разработки автономных электромобилей, однако на сегодняшний день ситуация остается неопределенной, поскольку обсуждение пока что находится на начальной стадии.

Apple намерена вложить в совместный с Kia проект примерно 3,6 млрд долларов. Планируется, что совместное предприятие должно будет выйти на операционную мощность примерно в 100 тысяч электрокаров к 2024 году. В дальнейшем планируется расширить мощности до 400 тысяч автомобилей в год. Планируется, что финальная часть сделки пройдет 17 февраля. На фоне этого стоимость акций Kia выросла на 14%.

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