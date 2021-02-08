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Финановый рынок: Байден не хочет участвовать в торговой войне с Китаем
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Финановый рынок: Байден не хочет участвовать в торговой войне с Китаем

Ранее Байден заявил, что будет стараться противостоять экономическим злоупотреблениям со стороны Пекина
​Американский президент Джо Байден пообещал не участвовать в торговых войнах с  Китаем, как это делал ранее Д. Трамп. Вместо этого планируется конкурировать с КНР в рамках существующих международных правил.

Байден отметил, что между двумя государствами должна присутствовать определенная конкуренция, но она не должна переростать в конфликт. Также Дж. Байден отметил, что хорошо знаком с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Байден заявил, что будет стараться противостоять экономическим злоупотреблениям со стороны Пекина и конкурировать с ним с позиции силы и при этом координировать свои действия с союзниками.

Новый госсекретарь США Э. Блинкен проводил переговоры с мини стром иностранных дел Китая и пообещал привлечь Пекин к ответственности за его действия. Напомним, что торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года. Тогда США ввели повышенные пошлины на ввоз некоторых китайских товаров. К данному конфликту  присоединились друге страны, включая Евросоюз. В начале прошлого года стороны подписали соглашение о перемирии.

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понедельник 08.02.2021 | 15:44
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