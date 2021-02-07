Финансовый рынок: В новой версии iOS введут возможность разблокировки телефона, находясь в маске

В настоящее время данная функция доступна лишь для свежей-бета версии iOS 14.5, а в общем доступе она появится после официального релиза данной версии.

Сейчас для разблокировки смартфона нужно ввести код авторизации либо снять маску, чтобы Face ID смог узнать лицо пользователя. С новой версией iOS биометрические данные пользователя будут анализироваться программным обеспечением и телефон разблокируется, если на запястье пользователя будут разблокированные Apple Watch.

Для покупок, тем не менее, нужно будет вводить код авторизации. Также будут разблокироваться и компьютеры Mac, если часы будут находиться на запястье пользователя. Для возможности использовать новую функцию нужно иметь минимум iPhone X и выше, смарт-часы Apple Watch 3 и выше, а также скачать бета-версию iOS 14.5.

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