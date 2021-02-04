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Финансовый рынок: В России упали объемы продаж новых автомобилей
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Финансовый рынок: В России упали объемы продаж новых автомобилей

Самой популярной моделью оказалась Koa Rio, за ней идут Lada Granta и Lada Vesta.
​В России существенно упало количество продаж новых автомобилей. В январе данный показатель снизился на 4,2% по сравнению с тем же периодом минувшего года.

Граждане РФ приобрели на 4156 автомобилей меньше, чем это было год назад. Автомобильный рынок постепенно сокращается уже второй месяц подряд после трех месяцев фиксированного роста. Уровень продаж в феврале и марте будет расти, полагают многие эксперты.

Лидером по продажам были машины «АвтоВАЗа». Самой популярной моделью оказалась Koa Rio, за ней идут Lada Granta и Lada Vesta. 

Крупнейшие мировые автопроизводители, такие как Toyota, Lexus, Skoda и Kia решили повысить цены на свои автомобили в России. В среднем, стоимость моделей автомобилей выросла на 10-30 тысяч рублей. Автомобили премиум-класса подорожали более чем на 50 тысяч рублей. Очередное подорожание эксперты ожидают в марте 2021 года.

Российские власти хотят повысить утилизационный сбор на 25%, что повысит стоимость иномарок.

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четверг 04.02.2021 | 21:16
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