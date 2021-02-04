Финансовый рынок: ​Amazon на волне успеха открывает новые центры

Завод Alcoa станет третьим центром выполнения заказов Amazon в Теннесси, который будет использовать инновационные технологии робототехники, и восьмым центром выполнения заказов компании.

В новом центре сотрудники Amazon будут собирать, упаковывать и отправлять небольшие товары для клиентов, такие как книги, электроника и потребительские товары, получая начальную зарплату в 15 долларов.

Amazon намеревается инвестировать более 700 миллионов долларов в повышение квалификации 100 000 сотрудников в США для получения востребованных вакансий.

За последний год Amazon объявила о проектах в каждом из крупных подразделений Теннесси, на которые приходится почти 3000 новых рабочих мест. Всего было инвестировано 1,5 миллиарда долларов и создано более 25 000 рабочих мест во всех трех крупных подразделениях штата.

На прошлой неделе гигант электронной коммерции объявил о планах по расширению своего Бостонского отделения и созданию более 3000 новых рабочих мест в корпоративных и технологических сферах в течение следующих нескольких лет.

В декабре прошлого года Amazon объявила о планах открытия новых центров выполнения заказов в Луизиане, Техасе, в Арканзасе и Оклахоме. Ожидается, что большинство из них будет открыто в 2021 году и может создать более 4500 новых рабочих мест с полной занятостью.

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