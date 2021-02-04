Финансовый рынок: Досудебное соглашение Bayer на $2 млрд

Урегулирование предоставит будущим истцам, которые заразятся неходжкинской лимфомой после использования Roundup, компенсацию до 200 тыс. долларов.

Bayer унаследовал тысячи судебных исков против изобретателя Roundup Monsanto Co., после приобретения американского сельскохозяйственного гиганта за 63 млрд долларов в 2018 году.

Компания сообщает, что адвокат истцов подает в среду ходатайство о предварительном одобрении группового соглашения с судьей Винсом Чхабриа из окружного суда США в Северном округе Калифорнии, который председательствует в межрайонном судебном разбирательстве Monsanto Roundup.

Байер отметил, что элементы пересмотренного плана включают создание фонда для выплаты компенсации квалифицированным заявителям в течение первоначальной четырехлетней программы, консультативной научной группы, выводы которой не будут предварительными, но могут быть использованы в качестве доказательства в потенциальных будущих судебных процессах с участием членов группы. План включает исследовательские и диагностические программы, которые были частью первоначального соглашения.

Компания Monsanto запросит у Агентства по охране окружающей среды разрешение на включение ссылки на информацию о том, что продукты Roundup могут привести к неходжкинской лимфоме на всех этикетках Roundup.

Читайте также: Финансовый рынок: Перспективы развития ресторанного бизнеса в 2021 году