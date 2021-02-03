Финансовые новости: Kroger закрывает магазины в Лонг-Бич

Это решение было принято после того, как в прошлом месяце городской совет Лонг-Бич принял закон о выплате вреда, требующий от некоторых супермаркетов оплаты временного повышения рисков, связанных с пандемией, по крайней мере в течение следующих 120 дней.

Компания закроет свои магазины Ralphs и Food 4 Less 17 апреля.

Крогер предупредил, что он может закрыть еще несколько магазинов, поскольку многие города по всей Калифорнии рассматривают вопрос о введении обязательной выплаты за работу в продуктовых магазинах.

В январе Лонг-Бич стал первым городом в Калифорнии, утвердившим постановление о выплате за работу в опасных условиях. Закон требует, чтобы супермаркеты со штатом не менее 300 сотрудников по всей стране и более 15 сотрудников в Лонг-Бич платили своим местным сотрудникам дополнительно 4 доллара в час.

Крогер инвестировал 1,3 миллиарда долларов с начала пандемии коронавируса в качестве вознаграждения сотрудникам, а также для реализации мер безопасности. Компания учредила фонд Helping Hands на 15 миллионов долларов.

Городской совет Лос-Анджелеса недавно проголосовал за принятие постановления, согласно которому продуктовые магазины и аптеки должны платить дополнительно 5 долларов в час своим сотрудникам, не являющимся руководителями.

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