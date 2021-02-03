Финансовый рынок: Tesla отзывает электромобили из-за неисправности сенсорного экрана

Tesla отозвала 134 951 электромобиль Model S и Model X из-за частых отказов сенсорного экрана, которые могут привести к отказу некоторых функций безопасности во время вождения.

Отозванные электромобили были произведены во Фремонте, штат Калифорния, и включают Model S, 2012 — 2018 годов выпуска, и Model X, произведенные с 2016 по 2018 годы.

Отзыв произошел после того, как Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) в прошлом месяце обратилась к Tesla с просьбой отозвать 158716 электромобилей Model S и Model X, выпущенных до 2019 года, из-за того, что владельцы пожаловались на сбои сенсорного экрана, которые привели к сбою некоторых функции безопасности.

По данным NHTSA, сенсорный экран в некоторых моделях может выйти из строя, когда на микросхеме памяти заканчивается емкость для хранения, что влияет на такие функции, как обогрев стекл и зеркал, включение сигналов поворота и помощь водителю.

В своем письме ведомству NHTSA компания Tesla заявила, что не согласна с тем, что проблема связана с неисправностью транспортных средств, но будет ее исправлять.

"После тщательного изучения предварительных выводов агентства и информации, предоставленной в их поддержку, Tesla не согласна с тем, что износ eMMC представляет собой дефект в рассматриваемых транспортных средствах. Тем не менее, как более подробно объясняется ниже, в духе сотрудничества и административного завершения этого расследования, а также запросов, ожидающих рассмотрения на других рынках, и для обеспечения лучшего опыта для клиента, компания проведет добровольный отзыв", — говорится в письме Тесла.

"Экономически, если не технологически, невозможно ожидать, что такие компоненты могут или должны быть спроектированы так, чтобы служить в течение всего срока службы автомобиля", — сказал Тесла.

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