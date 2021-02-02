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Финансовый рынок: Главу Alibaba не включили в список выдающихся предпринимателей
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Финансовый рынок: Главу Alibaba не включили в список выдающихся предпринимателей

На протяжении нескольких месяцев Ма не появлялся на публике
​Основатель Alibaba не был включен в список выдающихся предпринимателей Китая, который был опубликован в государственной газете.

Вместо главы Alibaba в списке оказались основатели Tencent, Xiaomi, Huawei. Про Alibaba в заметке не упоминалось. Такая ситуация связана с тем, что ранее Джек Ма раскритиковал политику китайских властей в отношении бизнеса. Ма полагает, что власти всячески душат развитие бизнеса в стране. После таких заявлений, финансовый регулятор заблокировал выход компании на биржу.

На протяжении нескольких месяцев Ма не появлялся на публике. Некоторые аналитики даже говорили о том, что компания может быть национализирована. 

В январе Джек Ма впервые появился на публике, что успокоило инвесторов и рост акций компании возобновился. Позже представители китайских властей сообщили о том, что выход Ant Group на IPO полностью не отменяется, но факт того, что Ма не упомянули в газете свидетельствует о том, что он не до конца решил свои проблемы.

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вторник 02.02.2021 | 20:13
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