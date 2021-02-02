Финансовый рынок: Главу Alibaba не включили в список выдающихся предпринимателей

Вместо главы Alibaba в списке оказались основатели Tencent, Xiaomi, Huawei. Про Alibaba в заметке не упоминалось. Такая ситуация связана с тем, что ранее Джек Ма раскритиковал политику китайских властей в отношении бизнеса. Ма полагает, что власти всячески душат развитие бизнеса в стране. После таких заявлений, финансовый регулятор заблокировал выход компании на биржу.

На протяжении нескольких месяцев Ма не появлялся на публике. Некоторые аналитики даже говорили о том, что компания может быть национализирована.

В январе Джек Ма впервые появился на публике, что успокоило инвесторов и рост акций компании возобновился. Позже представители китайских властей сообщили о том, что выход Ant Group на IPO полностью не отменяется, но факт того, что Ма не упомянули в газете свидетельствует о том, что он не до конца решил свои проблемы.

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