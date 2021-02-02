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Финансовый рынок: Siemens Energy сократит шестую часть сотрудников
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Финансовый рынок: Siemens Energy сократит шестую часть сотрудников

В подразделениях газа и энергетики компании работают примерно 46 тысяч человек
​Немецкая компания Siemens Energy объявила о сокращении примерно шестой части работников своего газового и энергетического подразделения, поскольку в мире в настоящее время происходит постепенный переход на зеленую энергетику.

К концу 2025 финансового года немецкая компания намерена ликвидировать примерно 7,8 тысяч рабочих мест, включая 3 тысячи вакансий в Германии и 1,7 тысячи в США. Увольнения будут приходиться на административно-управленческий аппарат и сферу продаж.

В подразделениях газа и энергетики компании работают примерно 46 тысяч человек. Siemens занимается строительством и обслуживанием турбин, которые используются на электростанциях. Ранее компания General Electric объявила о таких же массовых сокращениях. Начиная с 2017 года компания планировала ликвидировать примерно 12 тысяч должностей, что составляет примерно пятую часть персонала энергетического подразделения.

В то же время, глава General Electric в 2020 году получил бонус в размере 47 млн долларов, что вызвало большое возмущение со стороны профсоюзов.

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вторник 02.02.2021 | 19:13
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