Финансовый рынок: Медведев уверен в интеграции российской и белорусской экономик

По его словам, нужно работать над различными вопросами, включая введение единой валюты. По словам Д. Медведева, альтернативы не существует, но при этом в Белоруссии для начала должна стабилизироваться внутренняя ситуация.

По словам замглавы Совбеза, белорусская экономика полностью заточена под взаимодействие с российской. Ранее говорилось о том, что Россия согласилась обсуждать поставки белорусских нефтепродуктов через свои порты и, таким образом, перенаправить потоки из страны Балтии. Для этого нужно запускать модернизацию инфраструктуры и строить дополнительный терминал. В то же время, А. Лукашенко хочет провести такие работы за счет российского кредита.

В то же время, Минск максимально повысил тарифы на прокачку российской нефти в Европу, хотя и хотел увеличить их в четыре раза.

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