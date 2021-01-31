Финансовый рынок: Минюст США расследует дело против SpaceX

Ранее была получена жалоба от человека, который утверждал, что весной 2020 года он проходил собеседование на одну из должностей и в компании SpaceX попросили подтвердить законность его проживания на территории США. В конечном итоге, ему было отказано в работе, поскольку он не являлся гражданином США.

Власти требуют от компании предоставлять информацию о гражданстве и статусе нахождения в США ее сотрудников, однако руководство SpaceX отказалось это делать. В результате этого и был подан иск.

Ранее был оценены финансовые потери компаний ввиду гендерных предпочтений при приеме на работу. Согласно исследованию, такой подход является не только прямой дискриминацией, но и приводит к потере производительности и, соответственно, к убыткам. Аналитики смогли выяснить, что в год компания может потерять примерно 2,8 млн долларов из-за случаев дискриминации сотрудников.

Читайте также: Финансовый рынок: Британские компании постепенно уходят из страны