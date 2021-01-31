МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Финансовый рынок: Минюст США расследует дело против SpaceX
logo

Финансовый рынок: Минюст США расследует дело против SpaceX

Власти требуют от компании предоставлять информацию о гражданстве и статусе нахождения в США ее сотрудников
​Министерство юстиции США занимается расследованием дела касательно главы SpaceX И. Маска. Его компанию подозревают в дискриминации иммигрантов при приему на работу.

Ранее была получена жалоба от человека, который утверждал, что весной 2020 года он проходил собеседование на одну из должностей и в компании SpaceX попросили подтвердить законность его проживания на территории США. В конечном итоге, ему было отказано в работе, поскольку он не являлся гражданином США.

Власти требуют от компании предоставлять информацию о гражданстве и статусе нахождения в США ее сотрудников, однако руководство SpaceX отказалось это делать. В результате этого и был подан иск.

Ранее был оценены финансовые потери компаний ввиду гендерных предпочтений при приеме на работу. Согласно исследованию, такой подход  является не только прямой дискриминацией, но и приводит к потере производительности и, соответственно, к убыткам. Аналитики смогли выяснить, что в год компания может потерять примерно 2,8 млн долларов из-за случаев дискриминации сотрудников.

Читайте также: Финансовый рынок: Британские компании постепенно уходят из страны

воскресенье 31.01.2021 | 21:50
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok