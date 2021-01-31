Финансовый рынок: Роскомнадзор хочет запретить Telegram публиковать личные данные россиян

Федеральная служба говорит о том, что такие действия без предварительного согласия граждан противоречат законодательству, а также политике конфиденциальности компании. Нарушение политики персональных данных грозит безопасности тех лиц, чьи данные остаются в открытом доступе по вине Telegram.

Ранее говорилось о том, что после несанкционированных акций протеста 23 января в Telegram появился канал, в котором публиковались личные данные сотрудников полиции и нацгвардии, которые принимали участие в задержаниях. Среди информации, которая публиковалась – имена силовиков, фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях, а также сведения о родственниках.

Акции протеста прошли 23 января в Москве и других российских городах в поддержку блогера А. Навального, который был арестован 18 января. На сегодняшний день по итогам данных протестов возбуждено более 20 уголовных дел.

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