Финансовый рынок: В Венгрии появится завод по производству батарей для электрокаров

Компания планирует вложить 2,3 млрд долларов, а само строительство будет завершено в 2028 году. После строительства планируется обеспечить работой около 2500 тысяч людей. Таким образом, Венгрия вступила в новую эру развития автомобильной промышленности. Скоро здесь появятся крупные заводы по производству батарей для электрокаров. Об этом заявил министр иностранных дел страны П. Сиярто.

Ранее Samsung в 2017 году объявила о том, что намерена вложить 1,2 млрд евро в расширение завода по производству литий-ионных аккумуляторов на территории Венгрии. Компании намерены удовлетворить спрос на батареи, спрос на которые появится в Европе уже в ближайшие несколько лет.

Стоимость батарей для электрокаров постепенно снижается и уже к 2023 года электрокары будут стоить столько же, сколько и обычные автомобили.

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