Финансовый рынок: General Motors планирует перейти на производство электрокаров к 2035 году

Руководство компании уверено, что сможет решить задачу, несмотря на имеющиеся технологические проблемы. По словам аналитиков, примерно 75% выбросов углекислого газа приходится на автомобили компании, которые оборудованы ДВС и поэтому очень важно ускорить переход на производство электрокаров.

Таким образом, американская компания стала одним из первых автопроизводителей, который объявило точных сроках перехода на электродвигатели. Некоторые конкуренты компании учитывают в своих планах гибридные двигатели. Полностью отказаться от бензиновых двигателей хочет Volvo, однако ее объемы продаж гораздо скромнее, чем у General Motors.

Ранее сообщалось, что Tesla поставила рекорд по продажам своих автомобилей в прошлом году.

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