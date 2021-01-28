Финансовый рынок: Власти РФ намерены изменить механизм госзакупок

Для этого планируется ввести цифровизацию закупок. Это означает, что на всех этапах документооборот будет происходить в электронном виде. Также будет сокращена процедура выбора поставщика.

Будут убраны двухэтапные конкурсы, которые, по мнению представителей Минфина, так и не нашли применения. Взамен вводится понятие комплексной закупки, которая позволяет заключать сразу несколько связных контрактов с одной организацией.

Предполагается, что иностранные государства не смогу проследить цепочку сделок между конкретными заказчиками и исполнителями и, соответственно, ввести какие-либо санкции. В то же время существует опасность, что недобросовестные заказчики попросту будут скрывать свои данные и отследить факт злоупотребления будет практически невозможно

Ранее с помощью общественного контроля можно было выявить подозрительные госзакупки и отменить их. Теперь же неизвестно, как будет найден выход из данной ситуации.

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