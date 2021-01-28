Huawei сократила объемы поставок из-за санкции

За последние несколько месяцев компания смогла отгрузить 33 млн смартфонов во всем мире, что на 31% меньше аналогичного периода 2019 года.

Новые санкции со стороны США изолировали Huawei от базового программного обеспечения, включая чипы. В конечном итоге, производитель, который ранее занимали лидирующие позиции в мире, в настоящее время довольно сильно отстает от своих конкурентов и занимает шестую позицию на рынке смартфонов в мире. Его долю оценивается примерно в 8%.

В то же время, компания Apple зафиксировала довольно существенный прирост своей выручки, которая превысила 100 млрд долларов США. По состоянию на январь 2021 года капитализация Apple составляет почти 2,4 трлн долларов. Huawei находится под санкциями с 2019 года. Пока что не планируется снимать данные ограничения, поскольку считается, что Huawei занимается промышленным шпионажем в США.

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