​Финансовый рынок: Faraday Future проведет слияние с Property Solutions Acquisition

Согласно заявлению в четверг, подтверждающее сообщение Bloomberg News, сделка оценивается в 3,4 миллиарда долларов и, как ожидается, принесет валовую выручку в размере более 1 миллиарда долларов. Сделку планируется закрыть во втором квартале текущего года.

Акции Property Solutions подорожали на 69% до 22 долларов к началу торгов в Нью-Йорке.

Интерес инвесторов к электромобилям резко вырос на фоне стремительного роста цен на акции Tesla Inc. и оптимизма в отношении того, что политика администрации Байдена поможет стимулировать спрос. ​Faraday является последним из производителей электромобилей, выходящих на биржу через специализированную компанию по приобретению. По данным Bloomberg, в прошлом году компании по производству электромобилей привлекли более 12 миллиардов долларов через листинги SPAC или первичные публичные предложения.

Компания Faraday из Лос-Анджелеса была основана Цзя Юэтин, предпринимателем, который объявил о банкротстве в 2019 году после того, как накопил многомиллиардные долги. Цзя Юэтин рассчитался с кредиторами, однако финансовые проблемы вынудили компанию приостановить производство.

Главный исполнительный директор Faraday Карстен Брайтфельд заявил, что после слияния производство начнется на заводе в Хэнфорде, Калифорния, в течение года после закрытия сделки.

"Faraday — это не стартап", — сказал Брайтфельд в интервью. "Мы уже вложили около 2 миллиардов долларов в технологии. Мы близки к производству".

По его словам, Faraday заключил соглашение с производителем в Корее об увеличении его мощностей, и имеет договоренности о создании совместного предприятия для дополнительных производственных мощностей в Китае.

Property Solutions, возглавляемая председателем и со-генеральным директором Джорданом Фогелем, привлекла 230 миллионов долларов в ходе IPO в июле. По словам Фогеля, все прошлые проблемы с компанией и ее основателем решены.

Faraday, у которого есть 14 000 предзаказов для своего FF91, говорит, что электромобиль будет иметь три двигателя и сможет проехать более 350 миль без подзарядки. Компания не объявляла цену, но руководители ранее заявили, что она составит около 150 000 долларов. Первоначально компания нацелена на рынок предметов роскоши, а позже планирует более дешевые модели.

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