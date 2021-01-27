Финансовый рынок: Страны Балтики хотят получить деньги от ЕС на строительство железной дороги

В противном случае есть вероятность затягивания сроков ратификации национальных планов по восстановлению экономик на неопределенный срок.

Бюджет ЕС на ближайшие семь лет предусматривает выделение 1,4 млрд евро. Однако для этого нужно согласие Европарламента в рамках переговоров по финансированию транспортной инфраструктуры, стоимость которой составляет 28,4 млрд евро.

В то же время, депутаты Европарламента выступают категорически против резервирования в бюджете средств на какие-либо проекты либо конкретные группы стран. Проект Rail Baltica должен будет связать страны Балтии с Западной Европой. Заработать данная магистраль должна была в 2026 году, а ее стоимость оценивается в 5,8 млрд евро.

Прошлым летом европейские регуляторы высказались против того, что дорога может когда-нибудь окупиться. Вопросы возникли, в первую очередь, по заявленному количеству пассажиров.

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