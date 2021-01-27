Финансовый рынок: Байден хочет перевести автопарк США на электрокары

Сейчас большинство правительственных автомобилей работают на обычном топливе. Замена автопарка может обойтись властям страны примерно в 20 млрд долларов. Также Байден пообещал построить 550 тысяч зарядных станций по всей стране. Также планируется ввести систему скидок и льгот для водителей с целью стимулирования перехода на электрокары.

Многие эксперты полагают, что сегодня электрокары приближаются к так называемой критической точке массового внедрения. Прогнозируется, что электрокары будут стоить гораздо дешевле бензиновых даже без дополнительного субсидирования со стороны властей. Ожидается, что это произойдет в период между 2023 и 2025 годами, поскольку производство аккумуляторов для них будет стоить дешевле, чем сегодня.

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