Финансовый рынок: Network Apps обвиняет AT&T в краже технологий

Разработчик приложений из Сиэтла подал жалобу в Южный окружной суд Нью-Йорка на телекоммуникационного гиганта в связи с нарушением условий контракта и патентных прав.

Reuters сообщило, что Network Apps требует 1,35 миллиарда долларов в качестве компенсации за ущерб, включая гонорары.

Технология Twinning Network Apps позволяет интеллектуальным устройствам, включая часы и планшеты, отвечать на звонки, поступающие на один номер телефона.

В своем заявлении Network Apps обвиняли компанию AT&T в лицензировании совместной разработке созданной в рамках партнерских отношений, но все сотрудничество было разорвано в 2014 году, а год спустя AT&T включила эту технологию в свой собственный продукт NumberSync.

Согласно жалобе, NumberSync использует ту же концепцию и архитектуру, только с небольшими изменениями.

Reuters процитировало основателей Network Apps Джона Вантза и Кайла Шей, которые заявили, что решение AT&T украсть их технологии вынудило их значительно сократить операции.

Они также обвиняют AT&T в неуплате требуемых лицензионных отчислений с октября 2015 года.

Сообщается, что Network Apps требует возмещения как минимум 450 миллионов долларов, которые необходимо утроить, чтобы отразить предполагаемое умышленное нарушение AT&T, а также гонорары за любые будущие нарушения.

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