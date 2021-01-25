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Фондовый рынок: SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников
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Фондовый рынок: SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников

Запуск произошел в 18:00 по Московскому времени с мыса Канаверал в штате Флорида.
​Компания Space X запустила на околоземную орбиту ракету-носитель Falcon 9 рамках миссии Transporter-1. 

Данная ракета успешно вывела на заданную орбиту рекордное количество спутников: 133 коммерческих и государственных космических аппарата, а также 10 спутников, которые используются для системы интернет-покрытия Starlink. О данном событии в воскресенье сообщил глава SpaceX Илом Маск.

Запуск произошел в 18:00 по Московскому времени с мыса Канаверал в штате Флорида. После своего отделения многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на морскую платформу в Атлантике в 533 км от места взлета.

Это был 17-й по счету вывод спутников Starlink. В дальнейшем SpaceX планирует развернуть орбитальную группу из 30 тысяч спутников, которая позволит создать полномасштабную сеть, которая обеспечит всех жителей планеты скоростным интернетом. До конца 2020 года представители Starlink хотели обеспечить покрытием все территорию Северной Америки, в 2021 – почти всю планету. Сумма инвестиций в данный проект составила около 10 млрд долларов.

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понедельник 25.01.2021 | 21:15
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