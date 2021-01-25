Финансовый рынок: Godiva закрывает магазины в Северной Америке

Однако компания продолжит продавать свою продукцию через интернет, в продуктовых и других магазинах.

Все его магазины в Европе, на Ближнем Востоке и Китае продолжат свою работу.

Godiva, основанная в Бельгии, сообщила, что намерена завершить закрытие и продажу 128 магазинов в Северной Америке, в том числе 11 в Канаде, к концу марта.

Генеральный директор Godiva Нуртак Африди заявил: "С тех пор, как мы впервые открыли свои двери на рынке Северной Америки, наши предприятия преследовали четкую цель — предоставить потребителям возможность лично насладиться самыми изысканными шоколадными конфетами в мире".

Ранее компания Godiva, открыв свое первое кафе в Нью-Йорке в апреле 2019 года, объявляла о крупном плане расширения, намереваясь открыть еще 10 кафе в Нью-Йорке и более 400 по всей стране. За шесть лет компания планировала открыть 2 тысячи новых кафе по всему миру.

Шоколатье, в основном, продавал свои одноименные роскошные шоколадные изделия в торговых центрах, и слабый трафик во время пандемии, сильно ударил по его продажам.

В число розничных партнеров компании входят Target, Walgreens, Kroger и Costco.

Читайте также: Финансовые новости: New Fortress Energy приобретает Hygo Energy