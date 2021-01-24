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Финансовый рынок: Visa не будет развивать оплату через QR-код в России
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Финансовый рынок: Visa не будет развивать оплату через QR-код в России

В России довольно быстро набрала популярность оплата через мобильные телефоны
​Международная платежная система Visa заявила о том, что отказывается от идеи развития оплаты с помощью QR-кодов на территории России, поскольку на данную услугу практически нет спроса со стороны населения, магазинов и банков.

Ранее сообщалось о том, что в России довольно быстро набрала популярность оплата через мобильные телефоны и ожидается, что будет рост мобильных платежей с использованием мобильного телефона, а не QR-кодов.  Оплата с помощью мобильного телефон была запущена в России в 2016 году. 

В то время как раз появились мобильные кошельки Samsung Pay и Apple Pay. С их помощью россияне могут оплачивать покупки бесконтактно, для чего нужно просто приложить телефон к специальному терминалу. В минувшем году Россия стала второй в мире по количеству пользователей Apple Pay. По данному показателю Россию обогнали только США.

По словам представителя компании Visa, для России в дальнейшем планируется развивать систему оплаты по смартфону.

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воскресенье 24.01.2021 | 11:33
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