Финансовый рынок: Google будет платить некоторым французским изданиям за показ их новостей

Google вынуждена была пойти на уступки в таких переговорах с издателями, поскольку в прошлом году антимонопольное ведомство Франции вынесло решение, согласно которому Google обязана платить местным изданиям и новостным агентствам согласно принятой ЕС директивы.

Эта директива дает возможность издателям требовать плату от онлайн-площадок, которые показывают фрагменты их новостей.В четверг Google совместно с французскими издателями объявили о том, что уже согласовали алгоритм действий, согласно которому издатели будут получать выплаты. Для этого нужны определенные критерии, такие, как ежедневный объем публикаций, ежемесячный интернет-трафик, а также такой параметр, как вклад в политическую и общую информацию. Подробности о том, каким будет размер выплат, не сообщается.

В настоящее время Google подписала ряд соглашений только с несколькими французскими изданиями.

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